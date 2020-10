Nytt abonnement

× Kjøps- og leveringsbetingelser for abonnement

Betingelser



Abonnentopplysninger

Ságat har behov for følgende opplysninger for å opprette deg som bruker av digital avis: Abonnentens navn, telefonnummer, epostadresse, fakturanavn (hvis forskjellig fra abonnentnavn), fakturaadresse og ønsket betalingstermin.



Brukertilgang



Når du bestiller abonnement, sender vi en epost til deg med dine brukeropplysninger. Her fremgår din brukerID og ditt passord, som brukes ved innlogging. Din brukerID og ditt passord til Ságats internettprodukter må ikke deles med andre enn medlemmer av din husstand. Hvis du deler din brukerID og/eller ditt passord eller på annen måte misbruker Ságats tjenester, forbeholder Ságat seg retten til å stenge tilgangen med øyeblikkelig virkning.



Angrefrist



Etter angrerettloven kan abonnenten gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager. Ved kjøp av avisabonnement gir du samtidig samtykke til at leveringen starter opp med det samme, og at angreretten derfor bortfaller.



Betaling



Betaling for abonnement kan skje per termin eller helår.



Rettigheter



Alt offentliggjort materiale, herunder tekster, artikler, nyheter, fotografier, grafikk og annet, stilles til rådighet for visning og lesning. Du kan laste ned og skrive ut en enkel kopi av materialet til ditt eget bruk.



Kontaktinformasjon



Ságat - Samisk avis AS

Postboks 53, Laatasveien

9711 LAKSELV

Organisasjon: NO 930 494 747 MVA

Sentralbord: +47 78 46 59 00

Internett: www.sagat.no

Epost: abonnement@sagat.no







Abonnementsvilkår og kjøpsbetingelser:



1.

Disse vilkår gjelder fra 08 november 2019 og inntil nye vilkår og betingelser blir publisert. Alle priser er eksklusive brukerens omkostninger til internett/telefon og lignende, som brukeren selv er ansvarlig for.



2.

Abonnementet betales forskuddsvis og løper til det sies opp, jamfør punkt 3.



3.

Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Dette gjelder også digitale abonnement som er betalt med kredittkort. Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Abonnement uten avtalt bindingstid kan når som helst sies opp med syv dagers varsel og med virkning fra neste terminforfall. Avisleveranse kan om ønskelig opphøre midt i en avtalt abonnementsperiode, men uten rett til refusjon for aviser som ikke leveres. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.



4.

Forsinkelse på digital avis godskrives ikke. Ságat er uten ansvar for manglende tilgang til digital avis som skyldes linjebrudd, brukerens egen internettilgang, eller problemer med brukerens utstyr eller software. Ságat er ikke forpliktet til å yte teknisk bistand til abonnentens utstyr eller oppkobling.



5.

Ved oppstart av digitalt abonnement tildeles abonnenten en personlig brukerID og et passord. Personlig brukerID og passord må ikke deles ut til andre enn medlemmer av abonnentens private husstand.



6.

Såfremt brukerID/passord eller tilgangen for øvrig til digital avis misbrukes, forbeholder Ságat seg retten til å stenge tilgangen til digital avis med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis ingen refusjon.



7.

Ved bruk av digital avis: Den samme brukerID kan ikke brukes av flere personer samtidig. Ved innlogging blir man på digital avis inntil man logger seg av igjen. Såfremt en annen logger seg inn på samme brukerID og passord, mister første bruker forbindelsen til digital avis.



8.

Sikkerhet: Vi oppfordrer til å lagre alle eposter fra Ságat, spesielt de første med brukerregistreringen. Disse opplysningene er nyttige ved henvendelse til Ságat med spørsmål om abonnementet.



9.

Ifølge lov om opphavsrett er brukerID og passord strengt personlig, og det er kun tillatt å ha papirkopi av digital avis til personlig bruk. Reguleringen av opphavsrett fremgår blant annet av www.opphavsrett.no



10.

Kopiering: Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det kan gjerne tas utskrifter på papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og eksemplarfremstilling krever skriftlig avtale med Ságat. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven. Kontakt Ságat for ytterligere anvendelse og eksemplarfremvisning.



11.

Linker må alltid henvises til forsiden av www.sagat.no med tydelig kildeangivelse. Det må ikke linkes til underliggende sider og materiale. Det må på ingen måte fremstå som om Ságats hjemmeside er en del av en annen webside uten at det på forhånd er avtalt skriftlig med Ságat. Overtredelse medfører krav om vederlag, erstatning og godtgjørelse. Ságat er ikke ansvarlig for innhold på websider som sagat.no linker til.



12.

Godkjenning av ovennevnte vilkår og kjøpsbetingelser skjer automatisk ved bestilling av abonnement på digital avis, såfremt det ikke inngås annen skriftlig avtale.